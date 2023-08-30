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24 AYDA BİTECEK

Yeni arıtma tesisi, Çorum Belediyesi’nin girişimleri sonunda Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nün yatırım programına alınmıştı. “Çorum Koçhisar Barajı 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ve Depolara İletim Hattı” ihalesi Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu ve Atıksu Dairesi Başkanlığı’nda yapılırken, en düşük teklif Kural Yapı + Argesan İnşaat firması tarafından verildi. Onay süreci ve yasal işlemlerin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. İşbaşı yapan firma, şartnameye göre çalışmayı 24 ay içerisinde tamamlayacak.

Yatırım kapsamında Çorum’un içmesuyu ihtiyacı için, Koçhisar Barajı’ndan 12,12 hm³/Yıl, Hatap Barajı’ndan 4,64 hm³/Yıl ve Yenihayat Barajı’ndan 8,84 hm³/Yıl olmak üzere tahsis edilen içme ve kullanma suyunun mevcut 1. kademe (60.480 m³/gün) arıtma tesisi yapılacak. Ayrıca bu iş kapsamında 2. kademe (60.000 m³/Gün) arıtma tesisinde arıtılarak depolara iletilmesi için cazibeli ve terfili isale hatlarının inşaatı yapılacak.

3 BARAJDAN DAHA KALİTELİ İÇMESUYU

DSİ yetkilileri ile birlikte yüklenici firmaya yer teslimini yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, temiz su depolarına suyu iletmek amacıyla yapılacak olan iletim hattının tamamlanmasıyla, Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı olmak üzere 3 adet barajdan daha kaliteli ve günlük ihtiyacı daha rahat karşılayacak içmesuyu sağlanmış olacağını ifade etti.

KAPASİTE ARTIYOR

Başkan Aşgın, “2020-2021 yıllarında su konusunda çok ciddi sıkıntılar yaşamıştık. Hemşehrilerimize sağlıklı içmesuyu ulaştırma noktasında yoğun çalışma içerisine girdik. O günlerde Koçhisar isale hattı projemizle 53 kilometreden suyu Çorum’a ulaştırdık. Su arzı konusunda çok önemli çalışmalara imza attık. Su arzının ikinci ayağı olarak şimdi 60 bin m3’lük su artırma kapasitemizi iki katına çıkarmak için çalışma başlattık. 17 km şehrin güney aksından çelik borularla yeni isale hattı yapılacak. İhale süreci tamamlandı yer teslimini yapıyoruz. 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi ile ilave olarak günlük 60 bin m³ kapasiteli su artırma tesisi ilimize kazandırılmış olacak. Böylece iki arıtma tesisinden günlük toplam 120 bin m³ su arıtılabilecek.” dedi.

YATIRIM TUTARI 620 MİLYON LİRA

KDV dahil 620 milyon TL’lik bir yatırımın startını verdiklerini açıklayan Başkan Aşgın, “Yeni arıtma tesisimiz dezenfeksiyonunda ozon teknolojisi kullanılacak. Koku, tat ve renk olarak çok kaliteli bir su temin edeceğiz. 500’lük beton borular yerine 1000 mm’lik çelik boruların kullanılması da son derece önemli bir çalışma olacak” dedi.

Başkan Aşgın “Çorum 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım işi, 60.000 m³/gün kapasiteli yeni arıtma tesisi ile bu tesisten arıtılacak suyu, 1000 mm çaplı çelik borular ile temiz su depolarına iletecek olan 17 km uzunluğundaki iletim hattını kapsayacak. Projenin tamamlanması ile Koçhisar Barajı, Hatap Barajı ve Yenihayat Barajı’ndan kesintisiz ve daha verimli içme ve kullanma suyu elde edilmiş olacak.” dedi.

TEŞEKKÜR ETTİ

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ilgili bakanlık yetkililerine teşekkür eden Başkan Aşgın “Cumhurbaşkanımızın şehrimize verdiği katkılarda dolayı teşekkür ediyoruz. DSİ ve bakanlık yetkilileri ile işbirliği içerisinde güzel işlere imza atıyoruz. Firmamıza bugün itibariyle yer teslimini yapıyoruz. En kısa süre içerisinde tamamlayacağına inanıyoruz. İklim değişikliğinin olduğu suyla ilgili ciddi problemlerin olduğu bir zaman diliminde hem şehrimize suyun ulaşması hem de yeni isale hatları ve arıtma kapasitesinin artırılmasıyla somut adımların atılmış olmasından dolayı mutluyuz.” dedi.