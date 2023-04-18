Haftayı, sahasında, ligde kalma mücadelesindeki en önemli rakiplerinden Batman Petrolspor’u 1-0 yenerek kapatan ve rakibiyle puanını eşitleyen İnegölspor, yarınki Çorum FK maçına odaklandı. Teknik direktör Bahaddin Güneş, Batman Petrolspor karşısında verdikleri zorlu final müsabakasını kazandıklarına vurgu yaparken, “Artık oyunun güzelliğinden çok ana hedef, puan ve puanlar kazanmak. Biz de, teknik ekip olarak bunları nasıl kazanacağımızı çok iyi biliyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncularımız gerekli mücadeleyi sahada veriyorlar, vermeye de devam edecekler.

Bu sorumluluk duygusuyla birlikte şimdi önümüzde Çorum deplasmanı var. En iyi mücadeleyi verip, kısa sürede bu pozisyondan çıkacağımız konusunda kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

(Hüseyin AŞKIN)