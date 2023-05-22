Başkan Oğuzhan Yalçın’la birlikte şampiyonluk kupasıyla hatıra fotoğrafını paylaşan Savaş Özdemir, yaptığı açıklamada, “Büyük Başkan Oğuzhan Yalçın, öncelikle bu kulübün bir parçası yaptığın için teşekkür ederim. ‘Çorumspor kaçıncı ligde?’ Sorusunu hiçbir futbol sever senin sayende bizlere sormayacak, teşekkür ederim.

‘Çorum nerede?’ sorusunu hiçbir futbol sever bizlere sormayacak. Hepsi bizim nerede olduğumuzu bilecek, teşekkür ederim.

Çorum deyince artık sadece leblebiden ibaret olmadığımızı tüm Türkiye öğrenecek, teşekkür ederim.

Tarihimizde ilk defa 1.Lig’de mücadele edeceğiz. Bu başarıda öncelikle sana yönetim kurulundaki abi, arkadaş, kardeşlerime, teknik heyetimize, futbolcularımıza, kulübümüzde çalışan bütün personelimize teşekkürler.

Yönetiminde bana görev veren ve bu unutulmaz sezonun ufak da olsa bir parçası olmamı sağlayan, Çorum spor tarihinin gelmiş geçmiş en büyük başkanı olan Sayın Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.