Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde play-off hesapları yapan Ahlatcı Çorum FK, bugün 19.hafta maçında İstanbulspor’u konuk edecek.

Hafta içerisinde, Ziraat Türkiye Kupası C Grubundaki ilk maçında Süper Lig ekibi Konyaspor’a sahasında 1-0 yenilen, ligdeki ise son 3 maçı berabere biten Ahlatcı Çorum FK, bugün İstanbulspor’u yenerek galibiyet hasretine son vermeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, teknik direktör Serkan Özbalta tüm hesapları 3 puan üzerine yapmış durumda.

Geçtiğimiz hafta, deplasmanda aldığı 0-0’lık Şanlıurfaspor beraberliğinden sonra play-off potasındaki yerini de kaybeden Ahlatcı Çorum FK’da bugünkü zorlu maçta kırmızı kart cezalısı Burak Süleyman’ın yanı sıra sakatlıkları süren Eren Karadağ ve Suat Kaya forma giyemeyecek.

Ligde, geçtiğimiz hafta İstanbul derbisinde Esenler Erokspor’u 4-0 yenerek haftalar sonra yeniden play-off potasına giren İstanbulspor, Türkiye Kupası’nda ise hafta içerisinde Gaziantep FK’ya deplasmanda 4-0 kaybetti. Ligin en golcü takımlarından biri olarak da dikkat çeken İstanbulspor’da hedef Çorum’dan puan ya da puanlarla ayrılmak.

27 puanlı İstanbulspor ile 26 puanlı Ahlatcı Çorum FK arasında bugün Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maçı Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Yasin Kol yönetecek. Saat 17.00’de başlayacak maçta Yasin Kol’un yardımcılıklarını ise Diyarbakır bölgesinden Emre Doğu ve Kocaeli bölgesinden Cem Özbay yapacak. Yine Trabzon bölgesinden Murat Kasap da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.