MHP’li Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, seçimlerde kendisini destekleyenlere teşekkür etti.

31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Alaca Belediye Başkanlığı görevini 5 bin 479 oy alarak kazanan MHP’li Şerif Arslan, ilk açıklamasını yaparak, “Kazanan Alaca oldu, kazanan Alacalı oldu. Bizleri desteklen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” görüşüne yer verdi.

Şerif Arslan, “31 Mart 2024 Mahalli idareler seçimlerini geride bıraktık. Seçim süresi boyunca centilmence, ilçemize yakışır örnek bir davranışla süreci geride bıraktık. Seçim yarışına katılan tüm adaylarımızı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen tüm hemşehrilerime sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Kazanan Alaca oldu, kazanan Alacalı oldu” şeklinde açıklama yaptı.

Editör: HABER MERKEZİ