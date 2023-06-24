Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Kolabaş, Tarım İl Şube Müdürü Ömer Baysal, Tarım İl Müdürlüğü Ziraat Mühendisi Faruk Yılmaz, Ziraat Odası Danışmanı Mustafa Kemal Baltacı ile birlikte merkeze bağlı Salur, Hacıbey, Tozluburun, Çaltıcak, Dereköy, Eskiören, Ülkenpınarı köylerini ziyaret eden Oda Başkanı Özdemir, arpa biçimleri yapılan tarım alanlarını gezerek biçimleri yerinde görüp, kontrolünü yaptı.

Biçerdöver işletmecilerine biçim usul ve esasları anlatan Ziraat Odası Başkanı Özdemir, usullere uymayanların hakkında yasal işlem yapılacağı söyledi.

Hasat zamanında ürünlerinin zayi olmaması konusunda çiftçilere uyarılarda bulunan Özdemir, “Çiftçilerimiz bir yıl biçimi bekledikleri ürünlerinin hasat esnasında ziyan edilmemesi, alınterlerinin boşa gitmemesi milli ekonominin çöp’e atılmaması için biçimlerin Tarım İl Müdürlüğümüzle birlikte takip edeceğimizin bilinmesi şayet ulaşamadığımız, takip edemediğimiz hatalı biçimler var ise çiftçilerimizden ricamız bize yada Tarım İl Müdürlüğümüze bildirmelidirler. Tüm çiftçilerimize bol bereketli hasatlar dilerim” diye konuştu.

