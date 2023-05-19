Çorum FK, normal sezonun son hafta maçında konuk olacağı İstanbul temsilcisi Arnavutköy Belediye ile tarihinde üçüncü kez karşılaşacak.

Profesyonel liglerdeki 11.sezonunu bugün tamamlayacak olan kırmızı-siyahlı takım, daha önce Arnavutköy Belediye ile 1 kez Türkiye Kupası’nda, 1 kez de ligde karşılaştı. Bu sezon, ligin ilk yarısında Çorum’da oynanan maçı Sinan Kurumuş’un 53 ve 74.dakikalarda attığı gollerle 2-0 kazanan Çorum FK, 2021-2022 Sezonu Türkiye Kupası 3.Turunda eşleştiği İstanbul ekibine, evinde 2-0’lık skorla yenilerek elenmişti.