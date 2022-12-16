Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Arnavutköy Belediye ile 3.sezonunu geçiren Arnavutköy Belediye, daha önce ligde hiç karşılaşmadı ancak Türkiye Kupası’nda bir kez karşı karşıya geldi.

2021-2022 Sezonunda, Türkiye Kupası’nın 3.Eleme Turunda eşleşen iki takım, 27 Ekim 2021 tarihinde Çorum’da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçı 53.dakikada Hüseyin Çelik ve 90+3.dakikada Osman Bayrak’ın attığı gollerle İstanbul temsilcisi 2-0 kazanıp adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

Yarınki karşılaşma, iki takım arasındaki “ilk lig maçı” olarak kayıtlara geçecek.

(Hüseyin AŞKIN)

