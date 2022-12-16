Arıcı'dan minik futbolcuya ziyaret Arıcı'dan minik futbolcuya ziyaret

Profesyonel futbol liglerindeki 11.sezonunu geçiren Arnavutköy Belediye ile 3.sezonunu geçiren Arnavutköy Belediye, daha önce ligde hiç karşılaşmadı ancak Türkiye Kupası’nda bir kez karşı karşıya geldi.
2021-2022 Sezonunda, Türkiye Kupası’nın 3.Eleme Turunda eşleşen iki takım, 27 Ekim 2021 tarihinde Çorum’da karşılaştı. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve ilk yarısı golsüz biten maçı 53.dakikada Hüseyin Çelik ve 90+3.dakikada Osman Bayrak’ın attığı gollerle İstanbul temsilcisi 2-0 kazanıp adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. 
Yarınki karşılaşma, iki takım arasındaki “ilk lig maçı” olarak kayıtlara geçecek.
(Hüseyin AŞKIN)
 