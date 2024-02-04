Uluslararası mutfak bilgisine ve deneyimine sahip olan, dünya tatlıları alanında eğitimli Buğrahan Yılmaz, AHL Park AVM’de “Armoni Lezzet Atölyesi” adı altında Çorum’un ilk atölye mutfağını f aaliyete geçirdi. Armoni, Buğrahan Yılmaz, eşi Sümeyye Yılmaz ve aile büyüklerinin katılımıyla, dualarla hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın da daha sonra işyerini ziyaret ederek “hayırlı olsun” dileğinde bulundu.

Hilton otellerinde dünya mutfağı deneyimine sahip Buğrahan Yılmaz, alakart şefliğinin ardından uluslararası servis ve lezzet akademisinde eğitim şefi oldu. Dünya tatlıları ve ekmekleri üzerine eğitim alıp Çorum’a geldikten sonra da, Bilgi Koleji kantin ve imalathanesini kurdu. Halen Bilgi Koleji’nde gıda üzerine üretim danışmanı.

Buğrahan Yılmaz, çikolata üzerine spesifik tatlılar üreterek waffle, dondurma, pasta, sütlü tatlıları kendi mutfaklarında hazırlayıp müşterilerine sunduklarını söylüyor. Yılmaz, ileriki zamanlarda mutfaklarında profesyonel olarak dünya tatlıları eğitimleri vermeyi planladıklarını da ifade ediyor.