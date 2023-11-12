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Av. Süheyla Keller ve Av. Alperen Argut’un sahibi olduğu Arkel Danışmanlık Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu düzenlenen törenle açıldı.



Arkel Danışmanlık Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’nun açılışına Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naci Özkubat, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan, Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Av. Muzaffer Külcü, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar ve davetliler katıldı.

Arkel Danışmanlık Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu, Karakeçili Mahallesi Karakeçili 5. Sokak No:4/3 Ziraat Bankası üstünde faaliyette bulunacak.



Davetliler Argut ve Keller’i tebrik ederken genç avukatlar da kendilerini yalnız bırakmayan misafirlere teşekkür etti.