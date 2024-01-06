Olay Buharaevler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Mahmutevler 24. Sokak’ta aynı otomobilden inen Berat Ç.,

Murat A. ve Vahit Can D. arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Berat Ç., tabanca ile Murat A. ve Vahit Can D.'yi tanbanca ile vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Vahit Can D., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Kendi imkanları ile hastaneye gelen Murat A. ise yapılan müdahalenin ardından yoğun bakıma alındı.

Polis yaralama olayını gerçekleştiren şuphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı 2 şahsın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.