Çorum'un Dodurga ilçesinde odun yüklü kamyonun arıza yapması nedeniyle Dodurga-İskilip kara yolunda ulaşımda aksama yaşandı.
C.K. idaresindeki kamyon, Okul Mahallesi Maden Caddesi'nden Dodurga-İskilip kara yoluna bağlanan kavşakta arıza yaptı.
Odun yüklü kamyonun geçişi kapattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, diğer sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.
Kamyondaki arızanın yaklaşık 9 saatte giderilmesinin ardından yol sabah saatlerinde ulaşıma açıldı.
Editör: AA AJANS