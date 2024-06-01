T-ARTro Sahne Sanatları tarafından önceki akşam Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sahnelenen oyun alkış aldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan başta olmak üzere oyunu tiyatroseverler ilgiyle izledi.

Yönetmenliğini Bekir Akdağ ve Yönetmen Yardımcılığı’nı Serkan Barçın’ın yaptığı oyunda Murat Solak ve Gizem Tığlı rol aldı. Işıkta Hakan Kökpınar, dekor-tasarımda Erol Celep, kostüm-makyajda Şaziye Demirtaş, proje tasarımda Mustafa Bektaş, kostüm tasarımda Onur Oduncu’nun görev aldığı oyu ayakta alkışlandı.

Editör: Haber Merkezi