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Zihni Göktay, Tarık Papuççuoğlu, Hakan Altıner, Yeşim Kopan, Aziz Sarvan, Kubilay Penbeklioğlu, Çiğdem Tunç, Bekir Aksoy gibi usta isimlerle renklenen festivalde Selçuk Efes Kent Belleği’nde Mustafa Arıkoğlu’nun katılımıyla “Oyun Yazarlığı” konulu söyleşi düzenlendi.

Söyleşide yazmaya okuduğu, izlediği ustalar sayesinde yöneldiğini belirten Arıkoğlu; “Bizler izlediğimiz, dinlediğimiz, okuduğumuz, gönül verdiğimiz, el aldığımız ustaların ortalamasıyız. Hepsinden birer parça taşıyoruz. Amacımız onlardan aldığımız bayrağı en iyi şekilde devredebilmek” dedi.

Arıkoğlu sosyal medya paylaşımlarında da duygularını şu ifadelerle dile getirdi. "Bugüne kadar okullarda, fuarlarda sayısını hatırlamadığım kadar çok söyleşi yaptım ama en değerlisi bu oldu sanırım. Yetmiş yedi yaşında beni dinlemeye gelen Zihni Göktay ustam başta olmak üzere tüm hocalarıma ve değerli Selçuk halkına teşekkürlerimi ve sevgilerimi sunuyorum. Bazı anlar olur ki bitmesini istemezsiniz. Ama her güzel şey gibi bu anların da bir sonu vardır. Biz de bu birlikteliğe nokta değil bir virgül koyarak, sonraki buluşmamızı iple çekmeye başladık şimdiden. 8 bin yıl önce tiyatronun doğduğu topraklarda tiyatro için bir nefeslik katkım olabildiyse ne mutlu. Tüm ustalarıma sonsuz saygı ve selamlarla."