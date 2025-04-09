Çorum İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan kurumdan emekliye ayrılan iki ismi ağırladı.

İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda uzun yıllar görev yapan emekli olan iki isim Emniyet Müdürü Pehlivan’a veda ziyaretinde bulundu.

Pehlivan ilk olarak 2012 yılından itibaren İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda Amir sınıfında çeşitli görevlerde bulunarak yaş haddinden emekliye ayrılan 3. Sınıf Emniyet Müdürü Talip Yılmaz’ı misafir etti. Yılmaz’a hizmetleri için teşekkür eden Pehlivan onur belgesi ve plaket verdi.

Emekli olan diğer bir personel olan Hasan Şanlı’yı da ağırlayarak plaket ve onur belgesi veren Pehlivan her iki isme de Emniyet Teşkilatına verdiği hizmetlerden teşekkür ederek aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diledi.

Editör: RIFAT KARA