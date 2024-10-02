Gül-Arif Demiral çiftinin kızları Gözde ile Şükran-Ali Eker çiftinin oğlu Eren evlendi. Genç çiftlerin kına merası Güleryüz Restaurant'ta yapıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şoförler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İl Genel Meclisi Üyesi Veli Uysal, Dedesli Ovası Dernek Başkanı Arap Filiz, Ziraat Odası eski Başkanı Mehmet Sayan ile çok sayıda davetlinin katıldığı kınaya Çorum Milletvekilleri Mehmet Tahtasız, Yusuf Ahlatçı ve Oğuzhan Kaya da telgraf gönderdi.

Editör: HABER MERKEZİ