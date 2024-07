Arıcı, iyi niyetli yaptığı ziyarette yaptıkları yanlışla ilgili olarak özür dilerken bu çalışmaları yapmak için tüm camiaya davette bulunarak çocukları motive etmek için iş birliği çağrısı yaptı.

Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

1- 03.07.2024 tarihinde Kur'an-ı Kerim eğitimi alan çocuklara ASKF Başkanı olarak çikolata ve futbol topu hediye etme niyetiyle Hz. Ömer camisine gittim.

Ziyaretteki temel motivasyonum, bir zamanlar çocukluğunda camilerdeki yaz Kur'an kurslarında eğitim almış birisi olarak bizleri ziyaret eden ve çikolata getiren, bizleri futbol müsabakasına götüren gönlü geniş büyüklerimizin o dönemde çocuk yüreğimde bıraktığı olumlu izlerdi. Çünkü gençlerin gönlüne girmenin yollarından biri de spor hiç şüphesiz. Kendim de bir spor adamı olduğum, bunu da çocukluğumda yaşayarak tecrübe ettiğim için, ben de son iki yıldır camilerimizde sayın Valimizin himayelerinde açılan gençlik merkezlerini ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek buralarda eğitim alan gençlere moral ve motivasyon sağlamak, gençlerle sportif faaliyetler yapmak amacıyla ziyaretlerde bulunmaktayım. Son ziyaretimi de kendi sosyal medyamda paylaştım.

2-Ancak farkında olmadan, camiadaki alışkanlıklardan dolayı kullandığım fon müziğinin uygun olmadığını ilk anda fark edemedim ve değerli büyüklerim tarafından ciddi bir şekilde uyarıldım. Hemen gerekli değişiklikleri yaptım, Ama bu arada mutlaka dostlarımızı ve hassasiyet sahibi büyüklerimizi incittik, bundan dolayı herkesten özür diliyorum. Bu durum bana şunu öğretti ki, spor camiasında yaygın olarak kullanılan başta müzikler olmak üzere bazı şeyleri gerçekten gözden geçirmemiz gerekiyor. Bazen alışkanlıklar bizlere yanlış yaptırabiliyor. Bu yanlışımızı bizlere bildiren herkese tekrar teşekkür ediyorum.

3-Diğer taraftan cami içinde yaptığımız faaliyet hem çok kısa idi hem de cami adabına asla riayetsizlik ve hürmetsizlik amacı taşımıyordu. Bunu, çocukluğunda camilerde arkadaşlarıyla kağıt topaklarından top yaparak oynayan herkes zaten bilecektir. Ama bundan sonra da yanlış anlamaya ve kötü niyetlilere prim vermemeye dikkat ederek bu tip çalışmaları Müftülüğümüzün de açıkladığı şekliyle cami avlularında yapmaya azami dikkat edeceğiz.

4-Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyon başkanı olduğum günden bu yana olduğu gibi bundan sonra da ben Ferhat ARICI olarak, her zaman gerek futbol sahasında gerek basketbol sahasında, gerek sokakta olsun, gerek camide gerekse cemevinde olsun bir ayrım yapmaksızın gençlerimizin olduğu her ortamda onları her türlü kötü alışkanlıklardan korumak için sorumluluk duygusuyla gece gündüz demeden çalışmalarıma devam edeceğim.

5-Kendim de muhafazakar bir ailenin çocuğu olarak bu yaptığım etkinliklerdeki tek amacım çocukların gönlüne girmektir. Bizim sevdiğimiz, onların da bizi sevdiğini ve dualarını üzerimizden eksik etmediğini bildiğimiz kişileri bilmeden istemeden kırdıysam şahsım adına içtenlikle özür diliyorum. Bu durumu art niyetli değerlendirip camiamızı karalamaya çalışan, bunun üzerinden kendince atraksiyonlar içinde olan kötü niyetlilerin eleştirilerine de kulak asmadan gençlerle olan irtibatımızı hiçbir şekilde kesmeyerek gece gündüz gençlerin olduğu her ortamda olmaya devam edeceğimizi buradan beyan ediyorum.

6-Bizim bu faaliyetlerimizi gören diğer camilerdeki din görevlisi arkadaşlarımızın bizleri kendi camilerine davet etmeleri de aslında bizim mütevazı bir şekilde yaptığımız işle ilgili bir ihtiyacın olduğunu da göstermektedir. Bu arada sosyal medya üzerinden ziyaret ettiğimiz çocukların ailelerinden de pek çok olumlu dönüşler aldığımı belirtmek isterim.

Bütün bu açıklamalardan sonra kamuoyuna davetimdir. Gelin bize katılın, hep birlikte camilerde ya da yaz okullarında, beceri atölyelerinde vakitlerini en iyi şekilde değerlendiren çocuk ve gençlerimizi birlikte ziyaret edelim, onları ve öğretmenlerimizi motive ederek az çok demeden hediyeler sunalım. Bu çalışmamıza katkı sağlamak yahut bizzat katılmak isteyenlerle birlikte bu yaz güzel bir farkındalığın altına birlikte imza atalım.

Değerli kamuoyuna saygılarımla arz ederim."