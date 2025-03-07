Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, beraberinde Çorum Vefaspor yöneticisi Fatih Kanan’la birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bazı milletvekilleri ile görüştü.

Arıcı, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, AK Parti Konya Milletvekili ve aynı zamanda Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) eski başkanı Mehmet Baykan’ı ziyaret etti.

Arıcı, milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde Çorum’daki amatör spor kulüplerinin faaliyetleri ile ilgili bilgi verdiğini belirtti.