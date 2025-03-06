Çorum'da spora ve genç yeteneklere desteğiyle bilinen Bahçeşehir Koleji, kadın voleyboluna olan katkısını bir adım daha ileri taşıdı. Kolej, Arena Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı ile forma sponsorluk anlaşması imzalayarak takımın gelişimine önemli bir destek sağladı.

Yapılan anlaşma ile birlikte, takımın yeni sezonda Bahçeşehir Koleji'nin desteğiyle mücadele edeceği duyuruldu.

Arena Spor Kulübü Başkanı Mesut Kuşgöz, Bahçeşehir Koleji'nin spora ve eğitime verdiği destekten dolayı teşekkür ederken, bu iş birliğinin kadın voleyboluna önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Çorum Bahçeşehir Koleji Kurucusu Kazım Alpoğlu ise genç sporculara olan yatırımlarını sürdüreceklerini belirterek, "Sporun ve eğitimin bir arada gelişmesi gerektiğine inanıyoruz. Kadın voleyboluna olan ilgiyi artırmak ve genç yetenekleri desteklemek amacıyla Arena Spor Kulübü ile bu yola çıkmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu sponsorluk anlaşmasının, Çorum'da kadın voleybolunun daha da güçlenmesine ve yeni yeteneklerin keşfedilmesine olanak tanıyacağı belirtiliyor.

Editör: RIFAT KARA