Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği olağan kongresi önceki gün büyük bir katılımla yapıldı. Divan başkanlığına İsa Yanık, divan üyeliklerine Samet Biçer, Ali Osman Aksoy ve İrfan Soylu’nun seçildiği genel kurulda daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Divan heyetinin gündemi okuması ile devam eden kongrede 2023-2024 yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporları okunarak ibra edildi. 2023-2024 yılarına ait, gelir-gider ve bilançoların okunarak ibra edilmesi ile süren kongrede daha sonra 2025-2026 yıllarına ait çalışma programı okunarak onaylandı. 2025 yılı tahmini bütçesi 7 milyon 220 bin, 2026 yılının tahmini bütçesi ise 8 milyon 690 bin TL olarak kabul edilen genel kurulda üye giriş aidatı ile yıllık üye aidatlarının belirlenmesinde tartışma yaşandı. Mevcut yönetimin giriş aidatını 1000 TL, yıllık aidatı ise 750 TL olarak teklif etmesi kabul edilmezken, üyelerin çoğunluğu giriş aidatının 1000 TL, yıllık üyelik ücretinin ise 500 TL olarak verilen teklifi kabul etti.

Yıllık hizmet bedeli için yönetim kuruluna yetki verilen, birlik için gayrimenkul inşaat her türlü araç gereç alım satımı kiralama, her türlü iç ve dış kaynaklı projelerin uygulanması için Yönetim Kurulu’na yetki verilen genel kurulda Yönetim Kurulu Başkanı ile üyelerinin huzur hakları da onaylandı.



15 yıldır başkanlık görevini yürüten Yücel Saygı yaptığı konuşmada ilk kurulduğunda 50 civarında olan üye sayısının aradan geçen zamanın ardından 655’e yükseldiğini vurguladı. Çorum Arıcılar Birliği’nin ülkede 7. sırada yer aldığını da belirten Yücel Saygı yeni seçilecek yönetime başarı diledi.

Zaman zaman karşılıklık atışmaların yaşandığı genel kurulda başkan adayı olan Salih Çakır, Haşim Öztürk, Mesut Arslan ve Hüseyin Karakuş birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından ise seçimlere geçildi. Sandıkların açılmasının ardından Çorum Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanlığı’na 98 oy alan Salih Çakır seçildi. Haşim Öztürk’ün 80, Hüseyin Karakuş’un 48 oy aldığı seçimde Mesut Arslan ise 9 oyda kaldı.

Buna göre Birlik Yönetim Kurulu Salih Çakır, Kaan Aslantürk, Abidin Keskin, Bekir Damar ve Ali Aydemir’den; Denetleme Kurulu Kadir Hızar, İsmail Zehir ve Süleyman Ağırbaş’tan oluştu.