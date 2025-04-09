Kadınlar Bölgesel Voleybol Ligi final grupları belli oldu. Çorum temsilcisi Arenaspor, Tokat grubunda mücadele edecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre, 2.Lig’e yükselecek takımların belli olacağı final grubu maçları 19 farklı merkezde oynanacak. Çorum grubunu birinci bitirerek final grubuna yükselen Arenaspor, Amasya Şehzadeler Voleybol, Samsun Volley Team ve Sivas Pars Akademi Spor ile birlikte Tokat grubunda mücadele edecek. 23-26 Nisan tarihlerinde, tek devreli lig statüsüne göre oynanacak maçlar sonunda gruplarını birinci sırada tamamlayan 19 takım 2.Lig’e yükselecek. Çorum Arenaspor’da da hedef, Tokat grubunu birinci bitirip 2.Lig’e yükselmek olarak belirlenmiş durumda.