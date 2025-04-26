Tokat'ta düzenlenen Kadınlar Bölgesel Lig final grubunda Çorum temsilcisi Arena Spor Kulübü ilk maçında Samsun Volley Team'i 3-0 yenerek gruba harika bir başlangıç yapmıştı. İkinci gün Amasya Şehzadeler Voleybeol'a 3-2 yenilen Arena'nın sultanları bugün oynanan üçüncü maçında Sivas Pars Akademispor ile karşı karşıya geldi. Tokat Hüseyin Akbaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Arena Spor Kulübü 3-1 kazanarak puanını 7' yükseltti ve grubunu lider tamamlayarak 2.Lig'e adını yazdırmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA