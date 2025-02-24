Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası 22-23 Şubat tarihleri arasında Çorum’da yapıldı. Yeni Spor Salonu’nda gerçekleşen bölge şampiyonasına kızlarda 14, erkeklerde ise 25 takım katıldı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen müsabakalar sonunda kızlarda ve erkeklerde Çorum Arena Spor Kulübü A takımı şampiyonluk ipini göğüslerken, Arena Spor Kulübü B takımı ise kızlarda ve erkeklerde üçüncülüğü elde etti. Çorum Belediyespor Kulübü A takımı ise erkeklerde dördüncü olurken, Çorum Spor İhtisas Kulübü ise kızlarda beşinci sırada yer aldı. İki kategoride ikinciliği ise Amasya temsilcisi Kutlubey Okulları A takımı elde etti.

Editör: RIFAT KARA