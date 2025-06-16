Geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 27 milyon dolar ihracat gerçekleştiren şirket, bu yılın aynı döneminde bu rakamı 623 milyon dolara yükseltti.

Sektörde Baykar’ın ardından en fazla ihracat yapan firma konumuna gelen Arca Savunma, özellikle mühimmat ve patlayıcı üretiminde sağladığı kapasite artışıyla öne çıkıyor.

ARCA Savunma, Sungurlu'da hayata geçirdiği üretim tesisleriyle bölge ekonomisine de önemli katkılar sunuyor. Türkiye'nin ilk entegre C4 patlayıcı fabrikası başta olmak üzere mühimmat gövdesi, roket, fişek ve kapsül üretim hatlarını devreye alan şirket, kısa sürede hem istihdam hem üretim kapasitesi bakımından ilçede savunma sanayi üssü haline geldi.

Yaklaşık bin kişilik istihdam sağlayan firma, yüksek standartlı mühimmat üretimi ve ihracatıyla uluslararası pazarlarda da hızla büyümeye devam ediyor.

Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyete geçen tesislerle birlikte savunma sanayisinde kritik üretim kalemlerini yerli ve milli imkanlarla gerçekleştiren ARCA Savunma, aynı zamanda Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yeni yatırımlara hazırlanıyor. İhracat rakamlarında yaşanan bu hızlı yükseliş, şirketin üretim kapasitesi ve ihracat pazarlarında elde ettiği güvenilirliği de gözler önüne serdi.

Proje ve üretim yatırımları sayesinde Sungurlu’nun sanayi ve ekonomik yapısında önemli bir dönüşüm sağlayan ARCA Savunma, ihracat performansıyla Türkiye savunma sanayi ihracatında üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı.

Editör: Haber Merkezi