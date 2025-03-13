Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, Gazeteci Recep Şeyhoğlu’nu ziyaret ederek firmanın çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sungurlu OSB’deki tesislerini 4 kat büyüterek, üretim kapasitesini ayda 60 bin adete çıkararak 12 kat arttırdıklarını ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, ARCA Grup bünyesinde personel sayısının 4 bine yaklaşırken Sungurlu kampüsünde bu sayının bini geçtiğini söyledi.

Sungurlu’da daha ikinci fazın açılışını yapmadan bu rakamlara ulaştıklarını kaydeden İsmail Terlemez, şöyle devam etti: “1500 dönüm arazi üzerine tesislerimizi kurduk. Kanunların verdiği yetkinin tamamını kullanarak bu kampüsümüzde bir tane bina yapacak alanımız kalmadı. Bir sonraki hedefimiz, eğer OSB büyürse büyük taleplerimiz var. Biz yatırımla kendisini kanıtlamış bir firmayız. Biz ‘bu yatırımı yapacağız’ diyorsak bu yatırımı gerçekten yapıp, üretime geçiyoruz. Eğer OSB’de büyüme olursa, şuan ki alandan daha büyük yer taleplerimiz olacak. Yeni fabrikalar, yeni yatırımlar yapacağız. Türkiye’de üretilmeyen ne varsa, şu anda ürettiğimiz ancak ham maddesini Türkiye’nin yurt dışından ithal ettiği ürünlerin tamamını burada yapmayı planlıyoruz.”

“FİŞEK FABRİKASININ ADINI

DÜNYAYA DUYURACAĞIZ”

ARCA Savunma bünyesine kattıkları Sungurlu’daki TMA Fişek fabrikasının üretimini maksimum seviyeye çıkarıp, ihracat faaliyetlerini başlatacaklarını belirten İsmail Terlemez, bunun içinde pazar çalışmalarına başladıklarını, artık onunda ismini yakında dünya pazarında duyuracaklarını vurguladı.

Fişek fabrikasını aldıktan sonra OSB’den direkt Ankara-Samsun karayoluna bağlanmak için bir girişimlerinin olacaklarının altını çizen Terlemez, “Çünkü biz tehlikeli madde taşıyoruz. Ürettiğimiz mühimmatları ihraç ederken, limanlara sevk ederken o yolları kullanıyoruz. Yolların güvenliği ve düzgünlüğü bizim için çok önemli, tırlarımız içinde mühimmatla hareket ediyor. Bizim daha kaliteli yollarda hareket etmemiz lazım. OSB yönetimi şuan yolların düzelmesi için elinden geleni yapıyor.” dedi.

“FABRİKA PERSONELİNE

700 KONUTLUK LOJMAN”

Şehir merkezinden yer alarak, buraya personel için lojman yapacaklarını anlatan İsmail Terlemez, “Oraya 700 konutluk bir lojman yapacağız. Arazimizin tapusunu aldık, bütün işlemleri tamamladık. Mimari çizimlerini yapıyoruz. Bu çizimler yapılırken personelin görüş ve düşüncelerini alıyoruz. Amacımız, onların yaşam standardını daha yükseğe nasıl taşıyabiliriz? Birinci önceliğimiz personelimizin kendine ait evi olabilmesi, bunun için çalışıyoruz. Sadece ev yapıp çıkmayacağız, orada okuluyla, marketiyle, parkıyla bir yaşam alanı oluşturacağız. Personelimizi ev sahibi yapacağız, bu ARCA’da çalışmanın bir ayrıcalığı olacak.

Jandarma binası için projemizin tüm süreçleri tamamlandı, inşaatına yakında başlayacağız. Cami projemizi de hayata geçireceğiz, ihtiyaç nerdeyse oraya yapacağız. Lojmanı bitirdikten sonra ilerdeki hedefimiz bir ARCA Teknik Meslek Yüksekokulu kurarak, personelimizin eğitimini planlıyoruz. Ama şuan için somut bir proje yok.” ifadelerini kullandı.

“KULLANDIĞIMIZ BARUTU

KENDİMİZ ÜRETECEĞİZ”

Tesislerde üretilen ürünlerin ihtiyacı olan barutu kendileri üreteceklerini kaydeden Terlemez, “Barut üretim tesisimiz şuan inşaat aşamasında, kendi kullandığımız barutları burada üreteceğiz. Mayıs ayında ilk barutumuzu dökeceğiz inşallah. Kırıkkale’de de kimyasalların üretildiği hammadde tesisi kuruyoruz. ARCA’nın yaptığı bu yatırımlar aslında bir finansal yatırım değil. Belki bu fabrikalara, firmalara yaptığımız yatırımlar çok agresif gözükebilir. Buna şöyle bakmak lazım, bizim aslında belli bir stratejimiz var. Bir üretim portföyü yaratmaya çalışıyoruz. Endüstriyel bağımsızlığımızı kurmaya çalışıyoruz. Hedefimiz, artık Türkiye’de yapılmayan ürünleri yapmayı planlıyoruz. ARGE’ye çok büyük bütçe ayırdık. Türkiye’nin savunma sanayiinde gücünü arttıracak ürünlere yoğunlaşacağız.” dedi.

“BAŞARIYI ÇALIŞANLARIN

ÖZVERİSİNE BORÇLUYUZ”

Geçen yıl ihracatta önemli bir başarı elde ettiklerini ifade eden İsmail Terlemez, şunları kaydetti: “2024’te ihracatta kendi alanımız olan mühimmat grubunda ikinciyiz, savunma sanayinin toplamında beşinciyiz. Öncelikle biz hiçbir kurumumuzla yarış içerisinde değiliz. Biz ‘kurumlarımızı her alanda ne kadar destekleyebiliriz’ buna bakıyoruz. Bir üretici olarak kurumlarımızdan da aynı desteği görüyoruz. Biz bu başarıyı buradaki insanların özverilerine borçluyuz. Burada çalışan insanlar zamanı geliyor, hasta olsalar dahi işe gelmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmiyoruz. İnsanlar burayı artık evi gibi görüyor. Bizim fire oranlarımız çok düşük. İnsanlar yaptığı işi ‘aman ARCA’ya laf gelmesin’, ‘aman ürün kalitemizde sıkıntı çıkmasın’ diyerek o kadar dikkatli, o kadar konsantre çalışıyorlar ki bu bizim verimliliğimizi çok artırıyor.

Seneye bu seneden daha iyi olacağımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu senenin rakamlarına yaz ayı itibariyle ulaşmış olacağız. ARCA’nın yönetiminin tamamı mühimmatcı ve asker kökenli olduğu için kısa sürede bu başarının sağlandığını düşünüyorum. Biz burada bir aileyiz. Bir ürün çıkacaksa herkes birlikte çıkarır. Çalışanlarımıza ilerde daha fazla imkan sağlayacağız. Çorum, tarihinde ilk defa ihracatta en büyük sıçramayı yapan İstanbul’dan sonra ikinci il oldu. Bunun en büyük etkeni ARCA’nın yaptığı ihracattır.”



“TÜRKİYE’NİN SAVUNMA

SANAYİDE GELECEĞİ PARLAK”

İsmail Terlemez, Türkiye’nin son yıllarda savunma sanayiinde yakaladığı başarılar hakkında şunları söyledi: “Dünyaya açılan markalarımız oldu. Bayraktar bir dünya markası oldu. MKE, ASELSAN, ROKETSAN, SSB gibi markaların başarıları... Özel sektör şunu gördü, ‘ben bir şey yaparsam dünyada yer kazanabilirim’ Çünkü bunu ülkemizde yapanlar var. Başka ülkeler artık ‘Türk savunma sanayisi buraya gelir mi’ diye bakar oldu. Birincisi önümüzde çok güzel rol modellerimiz var. İkincisi Türkiye savunma sanayiinin içine girmiş durumda… Türkiye’nin savunma sanayide geleceği parlak”

“SUNGURLU BİZİ, BİZDE

SUNGURLU’YU SEVDİK”

“Sungurlu bizi, bizde Sungurlu’yu çok sevdik” diyen Arca Savunma Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Terlemez, “Sungurlu halkı bize sahip çıkmaya devam etsin. Biz, kendimizi artık bu ailenin bir parçası olarak görüyoruz. Bizim, Sungurlu’ya olan gönül bağımız ve gönül borcumuz hiçbir zaman bitmez. Temeli attığımız günden itibaren Sungurlu halkı bize sahip çıktı. Bizi sanki ev halkından biri gibi görüyorlar. Hediyeler getiriyorlar. Biz onlara karşı kendimizi her zaman borçlu hissediyoruz. Biz, Sungurlu’ya yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu yatırımların arkası kesilmeyecek. Biz daima buradayız.” ifadelerini kullandı.