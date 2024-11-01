İsmail Terlemez, 60 mm havandan başlamak üzere bütün topçu mühimmatları, 81, 120 mm havanları 152, 122 topçu 155 mm topçu ve bunun yanı sıra 20 ve 40 kilometre menzilli çok namlulu roketatar (ÇNRA) roketleri ürettiklerini söyledi. Bu roket ve mühimmatların aktif olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunduğunu belirten Terlemez, “Biz daha çok ihracat odaklı bir firmayız, kapasite olarak Avrupa'da güzel bir unvan elde ettik. Avrupa'da yakalanan kapasitelerin çok üzerinde üretim yapıyoruz. İhracat hacmimiz şu an çok yüksek, bunda savunma sanayiimize verilen desteğin çok büyük önemi var. Kendimizi hep güvende hissediyoruz, bu nedenle yatırımdan korkmuyoruz daha agresif yatırımlar yapabiliyoruz.

Şu anda 155 mm’de en çok talep gören ve konvansiyonel olan M107 tipini üretiyoruz. Biz de bunu öngörerek 155'lere çok büyük bir yatırım yaptık. Şu an ayda 30 bin adet üretim yaparak ihracat yapıyoruz. Ayda 30 bin dünyada çok alışılagelmiş bir kapasite değil” diye konuştu.

Fabrikanın kapasitesinin artıracaklarını anlatan Terlemez, “Fabrikamıza üçüncü bir dolum hattı kurmak üzereyiz, bu dolum hattından sonra kapasitemizi %40 daha artırmış olacağız. Bütün ekipmanımız aşamalarımız ilerde daha gelişmiş topçu mühimmatlarını üretebilecek şekilde tasarlanıyor. Yaptığımız yatırımların arkasındayız yakında yeni fabrikalarımızın temellerini atıyor olacağız.” ifadelerini kullandı.

Hammadde tedariğinde sıkıntı olmadığını vurgulayan İsmail Terlemez şunları kaydetti: “Türkiye'de kanunlar üretimi çok destekliyor. Hammadde tedariğinde sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkemiz zenginliklerle dolu. Avrupalı rakiplerimize göre 3 vardiya çalışabilme avantajımız var. Şu ana kadar bu sene içerisinde 150 bin civarı 155 mm ihraç ve teslim ettik. Son kullanıcımıza 30 bin adet roket mühimmatı teslim ettik ki bir yılda 30 binlik bir teslimat çok da alışılagelmiş bir rakam değil. 120mm havanlarda 122 ve 152mm topçu mühimmatlarında 100 binin üzerinde teslimat yaptık.”

Editör: HABER MERKEZİ