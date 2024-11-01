Sungurlu Gençlik Merkezi tarafından sergi açıldı. Öğrencilerin hazırladığı resim ve ebru sanatı çalışmaları Atatürk Meydanında sergilendi.

Sergide Sungurlu Gençlik Merkezi’nin tanıtımı gerçekleştirildi ve çocuklarla ebru çalışması yapıldı. Güzel Sanatlar Atölyesi kapsamında resim eğitimi alan öğrencilerin Cumhuriyet Bayramı konulu çalışmaları sergilendi.

Kaymakam Mutlu Köksal, Belediye Başkanı Muhsin Dere ve protokol üyeleri de sergiyi gezdi. Gençlik Merkezi Müdürü Şamil Yılmaz, katılımcılara sergileri hakkında bilgiler verdi.

Editör: HABER MERKEZİ