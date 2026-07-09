Arca Çorum FK'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması kapsamında ayrılıklar sürüyor. Kırmızı-siyahlı kulüp, Paraguaylı golcü Braian Samudio ile karşılıklı anlaşma sonucunda yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Geçtiğimiz sezon başında büyük beklentilerle kadroya katılan Samudio, özellikle sezonun kritik anlarında attığı gollerle takımına önemli katkılar sağladı. Deneyimli forvet, play-off sürecindeki performansıyla da taraftarların hafızasında yer edinmeyi başardı.

Kırmızı -Siyahlı kulüp ayrılığı su sözlerle duyurdu;

"Profesyonel Futbolcumuz Braian Samudio ile kulübümüz arasındaki sözleşme, karşılıklı anlaşma ile feshedilmiştir.

Kulübümüz forması altında gösterdiği mücadele, verdiği emek ve elde ettiğimiz şampiyonlukta sağladığı katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."