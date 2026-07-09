Arca Çorum FK'da yeni sezon öncesi kadro yapılanması tüm hızıyla devam ederken, takımdan ayrılan isimlere bir yenisinin daha eklenmesi bekleniyor. Kırmızı-siyahlılarda orta saha oyuncusu Pedrinho'nun da takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için peş peşe 9 transfer açıklayan Arca Çorum FK, bir yandan da mevcut kadrosunda önemli değişikliklere gidiyor. Daha önce Oğuz Gürbulak, Üzeyir, Ahmet Kıvanç, Hasan Hüseyin Akınay, Braian Samudio, Emeka Eze, Joseph Attamah, Kerem Kalafat, Atakan Cangöz ve Yusuf Erdoğan ile yollarını ayıran Çorum temsilcisinde ayrılık listesine bir ismin daha eklendiği iddia edildi.

Ajanslara yansıyan haberlere göre, tecrübeli orta saha oyuncusu Pedrinho'nun Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile anlaşma sağladığı belirtildi. Taraflardan henüz resmi bir açıklama yapılmazken, transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.