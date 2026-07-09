Arca Çorum FK'nın transfer gündeminde yer alan dünyaca ünlü golcü Pierre-Emerick Aubameyang için yürütülen görüşmelerde pürüz çıktı.

Edinilen bilgilere göre, kırmızı-siyahlı yönetim oyuncu ile her konuda anlaşma sağladı. Ancak Fransız ekibi Marsilya'nın 1,5 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi üzerine transfer görüşmeleri çıkmaza girdi.

Taraflar arasındaki pazarlıkların sürdüğü ve Çorum FK yönetiminin bonservis konusunda Marsilya ile orta yolu bulmaya çalıştığı öğrenildi.

Öte yandan, transfer süreci devam ederken Aubameyang'ın Marsilya'da takımın antrenmanlarına katılmaya başladığı belirtildi.