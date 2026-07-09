Sungurlu Belediyespor Voleybol Takımının Genel Koordinatörü ve İdari Menejeri Mustafa Özdemir'in babası Alaattin Özdemir vefat etti.

Bir süredir Ankara'da hastane de tedavi gören Alaattin Özdemir 82 yaşında hayata veda etti. Mustafa Özdemir ve merhum Ahmet Özdemir'in babası, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir'in dedesi Alaattin Özdemir'in cenazesi Perşembe günü öğle namazını müteakip Ulu Camiden Karşıyaka mezarlığında toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.