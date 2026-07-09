Çorum’da spor altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım hayata geçiriliyor. Çorum Belediyesi tarafından kent merkezindeki 11 okulun bahçesine 20x40 metre ölçülerinde sentetik futbol sahalarının yapımı sürerken, Çorum İl Özel İdaresi de il genelinde 20 yeni sentetik futbol sahasının yapımına devam ediyor.

2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında toplam 31 sentetik futbol sahasının öğrencilerin hizmetine sunulması hedefleniyor. İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, çalışmaları yerinde inceleyerek projelerin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasının önemine vurgu yaptı.

Projeyle birlikte öğrencilerin modern ve güvenli spor alanlarında eğitim alması ve sportif faaliyetlerini daha nitelikli ortamlarda gerçekleştirmesi amaçlanıyor.