Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U20 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden İskilip Belediyespor’un milli sporcusu Özdenur Özmez, gösterdiği başarılı performansla yarı finale yükseldi.

62 kilogram kategorisinde mindere çıkan Özmez, çeyrek finalde karşılaştığı Slovak rakibini tuşla mağlup ederek adını son dört sporcu arasına yazdırdı. Şampiyonaya etkili bir başlangıç yapan milli güreşçi, daha önce de Alman rakibini yenerek çeyrek finale yükselmişti.

Avrupa Şampiyonası'nda madalya hedefine emin adımlarla ilerleyen Özdenur Özmez, yarı finalde de kazanarak finale yükselmek için mücadele edecek.