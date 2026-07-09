2026-2027 Süper Lig fikstür çekimi ​TFF Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür çekimine Çorum FK Asbaşkanı Feyyaz Gökel de katıldı. Diğer Kulüp Başkanları ve yöneticileri de fikstür çekiminde hazır bulundu.

Yapılan fikstür çekimi sonucu tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek olan Çorum FK'nın ligdeki ilk rakibi Galatasaray oldu. Kırmızı-Siyahlılar 4 büyüklerden Beşiktaş ile 3.hafta, Trabzonspor'la ise 14.haftada deplasmanda karşılaşacak. İlk yarıda sadece Fenerbahçe’yi 11.hafta evinde konuk edecek.

Kırmızı-Siyahlılar evindeki ilk maçı 2.hafta da Kasımpaşa ile seyircisiz oynayacak. 4.hafta evinde Eyüpspor’u ağırlarken, 5.hafta deplasmanda Samsunspor, 6.hafta evinde Alanyaspor, 7.hafta deplasmanda Gaziantep FK, 8.hafta evinde Çaykur Rizespor, 9.hafta deplasmanda Göztepe, 10.hafta deplasmanda Erzurumspor, 12.hafta deplasmanda Başakşehir, 13.hafta evinde Kocaelispor, 15.hafta evinde Amedspor, 16.hafta deplasmanda Gençlerbirliği ve 17.hafta evinde Konyaspor maçı ile birlikte ilk yarıyı tamamlayacak.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu, 14 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak açılış müsabakasıyla resmen başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 18-21 Aralık 2026 tarihlerinde oynanacak maçlarla tamamlanacak, ikinci yarı ise devre arasının ardından başlayarak 23 Mayıs 2027 tarihinde sona erecek.

İŞTE ÇORUM FK'NIN İLK YARI MAÇ PROGRAMI;