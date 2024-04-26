Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Paşa Köyde arazide bir kişinin hareketsiz yattığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Abdulkadir Altınok (79) olduğu belirlenen kişinin sağlık ekiplerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Altınok’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu’na kaldırıldı.

Editör: Haber Merkezi