Çorum Belediyesi, Çöplü Arastası’ndaki ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, “esnaf dostu belediyecilik” anlayışı gereği sağlıklaştırma çalışmalarından bölgede faaliyet gösteren esnafın ticari faaliyetlerden en az şekilde etkilenmesi için arasta içerisindeki altyapı çalışmalarına akşam saatlerinden sonra devam ediyor.

Çöplü Arastası’nda geçtiğimiz ay başlatılan ikinci etap cephe sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında arastanın altyapını da yenileyen Çorum Belediyesi bu çalışmalardan arasta esnafının olumsuz etkilenmemesi için oldukça hassas davranıyor.

“ESNAFIMIZIN İŞLERİNİ AKSATMAMAK İÇİN GECE ÇALIŞIYORUZ”

Belediye Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın esnafın etkilenmemesi için çalışmaların gece saatlerinde yapıldığı Çöplü Arastası’nda incelemelerde bulundu. Şehrin tarihi dokusunu ve ruhunu ayağa kaldırmaya yönelik çalışmalara büyük bir aşkla 24 saat esasıyla devam ettiklerini söyleyen Aşgın, “Özellikle esnafımızın işlerini aksatmamak için sokak sağlıklaştırma ve cephe sağlıklaştırma çalışmalarımızı mümkün olduğunca gece yapıyoruz. Esnafımız işyerini kapattığı zaman çalışmalarımıza başlıyoruz.” dedi.

ARASTANIN ALTYAPISI YENİLENİYOR

Çalışmaların ilk etabında Saat Kulesi’ne cephe işyerlerini güzelleştirdiklerini hatırlatan Aşgın “Bu dokunumuz hemşehrilerimiz tarafından çok beğenildi. Söz verdiğimiz gibi ikinci etap çalışmalarımıza başladık ve devam ediyoruz. Saat Kulesi’ne bakan cepheler nasıl tarihi görünüme kavuşmuşsa arasta içerisinde dört adadaki dükkânlar da aynı şekilde tarihi görünüme kavuşacak” dedi.

Sadece cephe sağlıklaştırması ile kalmayıp arasta içerisindeki altyapıyı da yenileyeceklerini açıklayan Aşgın, “Arasta içerisindeki içmesuyu, kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesini de yeniliyoruz. Elektrik hattını yeraltına alıyoruz. Bu bölgede doğalgaz hattı yoktu, çalışmalarımız kapsamında doğalgaz hattı da döşenmiş olacak. Altyapı çalışmalarımız tamamlandıktan sonra tarihi dokuya uygun şekilde Arnavut kaldırımları ve aydınlatmasıyla tarihi dokusuna tekrar kavuşturuyoruz. Cephe sağlıklaştırma kapsamında çatılarını komple yeniliyoruz” şeklinde konuştu.

14 bin 500 metrekarelik tarihi şehir meydanın yavaş yavaş gün yüzüne çıktığını kaydeden Aşgın, “Halkbank’ın yıkılması ile süreci başlatmıştık. Ziraat Bankası’nın taşınma işleminden sonra orayı da yıkacağız. 14 bin metrekare tarihi meydanı 2023 yılında tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)

