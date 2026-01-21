Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırı, Çorum’da esnafın yüreğinde derin bir yara açtı.

Bu hadsizliğe sessiz kalmayan Çorum Dikici ve Kunduracılar Odası, anlamlı bir duruş sergileyerek Arasta’yı ay yıldızlı bayraklarla donattı.

Oda Başkanı Cumhur Palabıyık, oda üyesi esnafla birlikte bayrağımıza sahip çıkmak adına harekete geçti. Kendi işyerinden başlayarak Arasta’da bulunan tüm işyerlerine asılması için Türk bayrağı dağıtan Palabıyık, esnafın milli duygularına tercüman oldu.

Esnaf, işyerlerine astıkları bayraklarla yalnızca saldırıya tepki göstermekle kalmadı; aynı zamanda Türk bayrağına olan saygılarını, sevgilerini ve sarsılmaz bağlılıklarını da ortaya koydu. Kırmızı beyaza bürünen Arasta, milli birlik ve beraberliğin güçlü bir simgesi haline geldi.

Cumhur Palabıyık’ın öncülüğünde gerçekleşen bu anlamlı hareket, “Bayrak namustur” anlayışının Çorum esnafının yüreğinde ne denli derin bir karşılığı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Muhabir: Haber Merkezi