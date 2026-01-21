Mardin’in Nusaybin ilçesi Kamışlı sınır hattında terör örgütü YPG yandaşları tarafından Türk Bayrağı’nı indirmeye yönelik gerçekleştirilen girişime ilişkin bir açıklama yapan Tahtasız, söz konusu eylemi şiddetle kınadığını ifade etti.

Türk Bayrağı’nın milletin ortak değeri ve onuru olduğunu vurgulayan Tahtasız, “Kimse Türk Milleti’ni bayrağıyla sınamaya kalkışmasın. Kimse bizim bayrağımıza olan sevgimizi ve saygımızı ölçmeye, sinir uçlarımızla oynamaya çalışmasın” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin dört bir yanında ve dünyanın her yerinde Türküyle, Kürdüyle birlik ve beraberlik içinde yaşayan büyük Türk Milleti’nin bu tür provokasyonlara asla prim vermeyeceğini belirten Tahtasız, bu tür girişimlere göz yumulmayacağını söyledi.

Tahtasız, açıklamasının sonunda, bayrağa yönelik bu alçakça girişimi gerçekleştirenler hakkında gerekli adımların atılmasını ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını beklediklerini kaydetti.

Muhabir: Haber Merkezi