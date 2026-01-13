Çorum Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanlığı görevine seçilen Arap Ali Gür, İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne geçerek kurban kesti.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası eski başkanı Erdoğan Yılmaz'dan görevi teslim alan yeni başkan Arap Ali Gür ve ekibi, daha sonra ÇESOB Başkanı Recep Gür'ü de ziyaret etti.

Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Gür, oda üyelerine en güzel hizmeti sunmak için canla başla çalışacaklarını belirterek, Erdoğan Yılmaz'a bugüne kadar yaptığı hizmetleri için teşekkür etti.

