Atçalı Köyü Dernek Başkanı Arap Ali Bükücü’nün annesi Mihriban Bükücü (87) çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.
Ali Bükücü’nün eşi, Sevim Madak, Zeynep Zorlu, Arap Ali Bükücü ve Züleyha Zorlu’nun anneleri olan Mihriban Bükücü’nün cenazesi, yarın saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Vakfı’nda düzenlenecek törenden sonra Atçalı köyünde toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi