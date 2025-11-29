Çorum'da polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla 21-28 Kasım tarihlerinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi. Uygulamalarda 4 bin 83 şahıs sorgulandı ve haklarında arama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında sabit ve seyir halindeki ekipler ile umuma açık yerlerde toplam 121 uygulama yapıldı. Bu denetimlerde 29 kahvehane ve kıraathane, 24 kafe, 23 çay ocağı, 12 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildi.

Çalışmalar sırasında 3 tabanca, 2 kurusıkı tabanca ve 4 tüfek olmak üzere 9 ateşli silah ile 5 şarjör, 19 tabanca fişeği ve 5 av fişeği olmak üzere toplam 24 fişek ele geçirildi. Ayrıca 3 kesici alet, 56 adet sentetik ecza, 99 gram bonzai ve 0,95 gram metamfetamin bulundu.

Ekipler tarafından 2 bin 509 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 3 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaların devam edeceğini bildirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada: “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi