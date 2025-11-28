Olay, Kale Mahallesi Meram 2. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.K., M.Y. ve P.T. isimli 18 yaş altındaki çocuklar, iş yerinin önünde bulunan motosikleti çalarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelileri tespit ederek takip başlattı. Kovalamaca sonucunda 3 şüpheli, Ata Caddesi üzerinde durdurularak yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde gerçekleştirilen aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan sorgulamada C.K. ve P.T.’nin kaldıkları yurttan firar ettikleri tespit edildi. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen çocuklar hakkında işlem başlatıldı.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı
Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: Bir şüpheli tutuklandı
İçeriği Görüntüle

C5177605 7791 4B78 B416 393Bf45500Dc

Muhabir: İHA AJANS