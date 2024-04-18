İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin kent merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan araştırmalar ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu kapsamda 10-17 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda il merkezinde 44 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda 22 kahvehane/kıraathane, 11 kafe, 23 çay ocağı, 4 oyun salonu ve 5 otoparkın kontrol edildiği ve sonucunda 2 bin 722 kişinin sorgulanarak 5 aranan şahsın yakalandığı açıklandı.



Yapılan çalışmada ayrıca 12 adet ateşli silah (5 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 4 tüfek), 6 adet kesici ve delici alet, 8 adet şarjör, 84 adet fişek (55 adet tabanca fişeği ve 29 adet av fişeği), 35 adet sentetik ecza maddesi,1 gram metamfetamin maddesi,3 adet uyuşturucu kullanım aparatı yakalandı.

Trafikte 612 araç kontrol edilerek, 6 araca 130 bin 173 TL idari para cezası uygulandığı da ifade edildi.