Vali Ali Çalgan, Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu sayılarını da açıkladı. Ayrıca, cezaevindeki hükümlü ve tutukluları ziyarete gelen ve aranan 4 şahsın da yakalandığını bildirdi.

Vali Çalgan, Kasım ayı asayiş ve güvenlik çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 4.066 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu açıkladı.

Ceza infaz kurumlarına ilişkin yapılan işler hakkında bilgi veren Vali Çalgan, “Çorum L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Sungurlu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda toplam 4.066 hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Dönem içerisinde diğer infaz kurumlarına ve hastanelere 188 hükümlü ve tutuklu sevki yapılmıştır. Hükümlü ve tutuklu ziyaretine gelen şahısların sorgulanması sonucu, aranmakta olan 4 şahıs da yakalanmıştır” şeklinde konuştu.

Editör: Haber Merkezi