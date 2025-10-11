Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 2’si dolandırıcılık ve 1’i hırsızlık suçlarından olmak üzere toplamda 27 kişi yakalandı.

Polis ekipleri ayrıca haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın ve 2 erkek olmak üzere 5 kişiyi de bularak ailelerine kavuşturdu.

Öte yandan ayrı dönemde yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar neticesinde il merkezinde 112 adet sabit-seyir halinde ve umuma açık yerler üzerinde uygulama yapıldığı, uygulamalarda 25 kahvehane/kıraathane, 26 kafe, 24 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 13 otopark kontrol edildiği vurgulandı.

Bu uygulamalarda da 4 bin 461 kişiyi sorgulayan polis ekipleri aranan 4 kişiyi yakaladı, 7 adet ateşli silah (3 tabanca, 4 tüfek), 2 adet kesici alet, 3 adet şarjör, 164 adet fişek (146 adet tabanca fişeği ve 18 adet av fişeği) 111 adet sentetik ecza, 28.3 gr metamfetamin,19.81 gr bonzai,12.47 gr esrar, 2 adet payp ele geçirdi.

Ayrıca 2 bin 423 araç kontrol edilerek 5 araç sürücüsüne idari para cezası da uygulandı.

Muhabir: Haber Merkezi