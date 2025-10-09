M.G. idaresindeki 52 AFM 048 plakalı tırın motor bölümünde, D-100 kara yolu Beygircioğlu köyü Akçayazı mevkisinde yangın çıktı.

Tırı yol kenarına park eden sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgedeki sürücüler de araçlarındaki tüplerle yangına müdahale etti.

Kargı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu tır kullanılamaz hale geldi.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikametinde trafik, bir süre ulaşıma kapandı.

Yangının söndürülmesinin ardından yolda trafik normale döndü.