Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

3-10 Şubat 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i öldürme, 2’si hırsızlık ve 2’si dolandırıcılık suçundan olmak üzere toplamda 25 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahsın tamamı bulundu.

Editör: Haber Merkezi