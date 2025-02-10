Çorum’un Osmancık ilçesinde, Osmancık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, Kızılırmak üzerinde şişme botla balık avlayan iki kişi yakalandı.

Yapılan kontrollerde, avcıların kullandığı şişme bot, kablo düzeneği ile yapılmış bir el filesi, bir adet akü ve çuvallar içinde 59 adet çeşitli tür ve ebatlarda balık ele geçirildi.

Olayın ardından, ele geçirilen malzemelere el konulurken, balıklar da Kızılırmak nehrine geri bırakıldı. Ayrıca, şahıslar hakkında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’na göre idari yaptırım uygulandı.

Editör: Haber Merkezi