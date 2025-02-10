Alınan bilgiye göre, Çorum eski Devlet Hastanesi inşaatında çalışan Davut Uysal(60) ile Bilal Y.(34)’nin içinde bulunduğu vinç sepetinin halatının kopması sonucu işçiler sepetle birlikte 3. kat seviyesinden yere düştü.

Sepetin düştüğünü gören diğer çalışanlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine inşaat alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Davut Uysal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bilal Y.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Davut Uysal’ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK