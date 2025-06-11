Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 14 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 3 kişiden 2’si bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

2-9 Haziran 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i hırsızlık ve 1’i dolandırıcılık suçları olmak üzere toplam 14 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 2 kadın ve 1 erkek şahıstan 1 kadın ve 1 erkek bulunurken, 1 kadın şahsın aranma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Editör: Haber Merkezi